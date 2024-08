Muxtar Babayev Yeni Zelandiya Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

Azərbaycan ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un müəyyən olunmuş prezidenti Muxtar Babayevin Yeni Zelandiyanın baş nazirinin müavini Yeni Zelandiya Baş nazirinin müavini Uinston Peters (Winston Peters) ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşən icmalarda davamlılıq yaratmaq üçün birgə səylərin gücləndirilməsi haqqında müzakirələr aparılıblar.