Muxtar Babayev Tonqanın Baş naziri ilə görüşüb

Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un müəyyən olunmuş prezidenti Muxtar Babayev Tonqanın Baş naziri Savaleni Siaosi ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, tərəflər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə Sakit okean boyunca adaları dəstəkləməyə davam edəcəklərini bildiriblər.