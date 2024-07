COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Konqonun meşə təsərrüfatı naziri Rozali Matondo ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında qeyd edilib.

“COP29 sədrliyi Konqo meşə təsərrüfatı naziri Rozali Matondo ilə dəyərli ikitərəfli müzakirələr aparıb. COP29 çərçivəsində meşələrin bərpası layihələrinə imkan verəcək iqlim maliyyəsi islahatını həyata keçirmək üçün birlikdə işləyirik”, - paylaşımda qeyd edilib.