COP29-un prezidenti və baş danışıqçısı Çinin iqlim məsələləri üzrə xüsusi elçisi ilə görüşüblər

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev və baş danışıqçı Yalçın Rəfiyev Çinin iqlim dəyişikliyi üzrə xüsusi elçisi Liu Zhenmin ilə görüşüblər.

“Report” xəbər verir ki, bununla bağlı СОР29-un "Х" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

Görüş Uhanda (Çin) İqlim Fəaliyyəti üzrə Nazirlərin 8-ci Konfransı (MoCA) çərçivəsində baş tutub.

"Onlar bu məhsuldar (səmərəli) tədbirə ev sahibliyi etdiyinə görə Çinə minnətdarlıqlarını bildiriblər", - məlumatda qeyd olunub.