COP29 sədrliyi İkiillik Şəffaflıq Hesabatlarının hazırlanması üzrə müzakirələrdə iştirak edib

COP29 sədrliyi İkiillik Şəffaflıq Hesabatları ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında paylaşım edilib.

“Bonn İqlim Konfransı çərçivəsində COP29 sədrliyi inkişaf etməkdə olan ölkələrə dəstək ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edib. Burada şəffaflıq və davamlı institusional potensialın gücləndirilməsi ilə bağlı ikiillik hesabatlarının hazırlanmasına dair müzakirələr aparılıb”, - paylaşımda bildirilib.