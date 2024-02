BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 28-ci sessiyası (COP28) bu gün COP sədrlikləri üçlüyünü işə salıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP28-in "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, COP28 “Missiya 1.5°C”ni dəstəkləmək üçün iqlimlə bağlı fəaliyyətin artırılmasına gətirib çıxaran cari və gələcək COP sədrlikləri arasında əməkdaşlığı, eləcə də davamlılığı yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan və Braziliya ilə tərəfdaşlıq olan COP sədrlikləri üçlüyünü işə salıb.

Üçlük Dubayda razılaşdırılmış BƏƏ Konsensusuna uyğun olaraq Paris Sazişinin bütün sütunları üzrə ambisiyaları yüksəltmək üçün üç sədrliyin indi və COP30 arasında əməkdaşlıq etməsi üçün bir platforma təmin edəcək.