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Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində COP29 ofisi açılıb

Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində COP29 ofisi açılıb Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində COP29 ofisi açılıb.
COP29
30 May , 2024 16:28
Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində COP29 ofisi açılıb

Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində COP29 ofisi açılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin “X” sosial şəbəkəsindəki paylaşımında qeyd edilib.

“COP29 komandamızın ofisi açıqdır və bu, bizə azərbaycanlı tərəfdaşlarımızla birlikdə iqlim konfransının uğuruna töhfə verməyə imkan verəcək”, - paylaşımda bildirilib.

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İngilis versiyası COP29 office opens at British Embassy in Baku
Rus versiyası В посольстве Великобритании в Баку открылся офис COP29

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