Azərbaycan COP29 ərəfəsində Kolumbiya və Səudiyyə Ərəbistanı ilə danışıqlar aparıb

Azərbaycan BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına (COP29) hazırlıq çərçivəsində Kolumbiya və Səudiyyə Ərəbistanının nümayəndələri ilə görüş keçirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, görüşdə sinerji və davamlı inkişaf üçün COP29-a hazırlıq çərçivəsində məhsuldar müzakirələr aparılıb.