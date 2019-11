“Silk Way Holding” MMC-yə daxil olan “Silk Way Airlines” MMC-nin Dubaydakı (BƏƏ) beynəlxalq ofisinin - “Silk Way Cargo Services FZE” şirkətinin Azərbaycandakı filialı ləğv olunur.

Bu barədə “Report” Vergilər Nazirliyinin “Vergilər” qəzetinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, kreditorlar 2 ay ərzində tələblərini Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, ev 21 ünvanına bildirə bilərlər.