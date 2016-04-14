Reytinq: Azərbaycan regionun ən zəngin ölkəsidir

Bakı. 14 aprel. REPORT.AZ/ ABŞ-ın nüfuzlu "Global Finance Magazine" nəşri dünyada ən zəngin ölkələrinin reytinqini tərtib edib. "Report" xəbər verir ki, siyahıya dünyanın 185 ölkəsi daxil edilib.
Dünyanın ən zəngin ölkəsi adına Qətər layiq görülüb. Bu ölkədə adambaşına düşən ÜDM 146,011 min ABŞ dolları təşkil edir. İkinci sırada Lüksemburq (94,167 min dollar), üçüncü yerdə isə Sinqapur (84,821 min dollar) qərarlaşıb.
Azərbaycan reytinq sıralamasında 64-cü yeri tutub. Ölkəmizdə adambaşına düşən ÜDM 18,913 min dollara bərabərdir. Region ölkələrindən Gürcüstan 113-cü (8,222 min dollar), Ermənistan isə 116-cı (7,748 min dollar) yerdə qərarlaşıb.
Reytinqdə Rusiya 51-ci (25,350 min dollar), Türkiyə 62-ci (20,299 min dollar), İran isə 72-ci (16,918 min dollar) pillədə yer alıb.
Qeyd edək ki, siyahı Ümumdünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatları əsasında tərtib edilib. Nəşr reytinqi tərtib edərkən nisbi yaşayış dəyəri və inflyasiya səviyyəsinin nəzərə alındığı ölkələrdə adambaşına düşən alıcılıq qabiliyyəti paritetini əsas tutub.
|Ranking
|Country
|2015 InternationalDollars
|1
|Qatar
|146,011.85
|2
|Luxembourg
|94,167.01
|3
|Singapore
|84,821.40
|4
|Brunei Darussalam
|80,335.27
|5
|Kuwait
|71,600.96
|6
|Norway
|67,619.10
|7
|United Arab Emirates
|67,201.88
|8
|Hong Kong
|57,676.79
|9
|United States
|57,045.46
|10
|Switzerland
|56,815.63
|11
|Saudi Arabia
|56,253.43
|12
|Bahrain
|52,830.01
|13
|Netherlands
|48,797.89
|14
|Ireland
|48,786.91
|15
|Australia
|48,288.43
|16
|Austria
|46,906.12
|17
|Sweden
|46,386.42
|18
|Germany
|46,165.86
|19
|Taiwan
|45,996.57
|20
|Canada
|45,981.99
|21
|Denmark
|45,800.36
|22
|Oman
|44,903.66
|23
|Iceland
|44,575.14
|24
|Belgium
|42,923.15
|25
|France
|41,396.01
|26
|Finland
|41,393.81
|27
|United Kingdom
|39,224.92
|28
|Japan
|38,797.39
|29
|Korea, Republic Of
|37,413.01
|30
|New Zealand
|36,342.72
|31
|Italy
|35,228.02
|32
|Spain
|34,228.87
|33
|Israel
|34,162.24
|34
|Malta
|32,977.12
|35
|Trinidad And Tobago
|32,346.41
|36
|Slovenia
|30,266.44
|37
|Equatorial Guinea
|29,735.42
|38
|Czech Republic
|29,658.73
|39
|Slovak Republic
|28,887.72
|40
|Cyprus
|28,329.38
|41
|Lithuania
|28,245.32
|42
|Estonia
|27,729.44
|43
|Portugal
|27,180.22
|44
|Greece
|27,008.05
|45
|Malaysia
|25,833.20
|46
|Bahamas
|25,793.62
|47
|Poland
|25,703.48
|48
|Seychelles
|25,624.02
|49
|Hungary
|25,406.32
|50
|Kazakhstan
|25,367.27
|51
|Russian Federation
|25,350.86
|52
|Latvia
|25,195.47
|53
|Chile
|24,170.03
|54
|Antigua And Barbuda
|23,071.33
|55
|Gabon
|22,878.98
|56
|Argentina
|21,924.29
|57
|Panama
|21,634.56
|58
|Uruguay
|21,387.31
|59
|Saint Kitts And Nevis
|21,073.34
|60
|Croatia
|20,873.01
|61
|Romania
|20,355.72
|62
|Turkey
|20,299.39
|63
|Libyan Arab Jamahiriya
|19,182.46
|64
|Azerbaijan
|18,913.51
|65
|Belarus
|18,882.48
|66
|Mauritius
|18,836.44
|67
|Mexico
|18,714.05
|68
|Lebanon
|18,358.02
|69
|Bulgaria
|17,869.22
|70
|Venezuela, Bolivarian Republic Of
|17,787.39
|71
|Suriname
|17,502.96
|72
|Iran, Islamic Republic Of
|16,918.28
|73
|Botswana
|16,758.31
|74
|Barbados
|16,500.31
|75
|Montenegro
|15,996.01
|76
|Palau
|15,839.60
|77
|Turkmenistan
|15,837.26
|78
|Costa Rica
|15,534.03
|79
|Brazil
|15,518.77
|80
|Thailand
|15,319.51
|81
|Algeria
|14,802.35
|82
|Colombia
|14,164.43
|83
|China
|13,992.69
|84
|Macedonia, FYR
|13,901.13
|85
|Iraq
|13,817.09
|86
|Dominican Republic
|13,347.97
|87
|South Africa
|13,078.00
|88
|Maldives
|12,987.71
|89
|Serbia
|12,971.49
|90
|Peru
|12,638.84
|91
|Jordan
|12,397.90
|92
|Grenada
|12,091.83
|93
|Tunisia
|11,896.99
|94
|Ecuador
|11,839.19
|95
|Albania
|11,688.93
|96
|Egypt, Arab Republic
|11,443.89
|97
|Saint Lucia
|11,432.50
|98
|Saint Vincent And The Grenadines
|11,380.20
|99
|Namibia
|11,361.12
|100
|Sri Lanka
|11,155.84
|101
|Mongolia
|11,051.67
|102
|Dominica
|11,029.40
|103
|Indonesia
|10,759.18
|104
|Bosnia And Herzegovina
|10,359.60
|105
|Jamaica
|8,941.65
|106
|Paraguay
|8,776.30
|107
|Angola
|8,573.33
|108
|Fiji
|8,553.95
|109
|Ukraine
|8,493.56
|110
|Belize
|8,338.99
|111
|El Salvador
|8,275.84
|112
|Bhutan
|8,252.83
|113
|Georgia
|8,222.77
|114
|Morocco
|8,097.23
|115
|Swaziland
|8,053.70
|116
|Armenia
|7,748.05
|117
|Guatemala
|7,704.20
|118
|Philippines
|7,412.24
|119
|Timor Leste
|7,388.46
|120
|Guyana
|7,279.77
|121
|Congo, Rep.
|7,038.16
|122
|Cape Verde
|6,569.82
|123
|Bolivia
|6,530.17
|124
|Nigeria
|6,467.23
|125
|India
|6,176.29
|126
|Viet Nam
|5,983.24
|127
|Uzbekistan
|5,963.77
|128
|Lao People'S Democratic Republic
|5,357.17
|129
|Samoa
|5,355.84
|130
|Tonga
|5,274.12
|131
|Myanmar
|5,207.68
|132
|Moldova
|5,091.05
|133
|Nicaragua
|5,018.76
|134
|Pakistan
|4,943.26
|135
|Honduras
|4,849.30
|136
|Sudan
|4,655.06
|137
|Zambia
|4,345.33
|138
|Ghana
|4,338.27
|139
|Yemen
|3,992.87
|140
|Bangladesh
|3,631.19
|141
|Mauritania
|3,587.92
|142
|Kyrgyz Republic
|3,581.33
|143
|Cambodia
|3,533.63
|144
|Sao Tome And Principe
|3,306.66
|145
|Kenya
|3,304.48
|146
|Marshall Islands
|3,292.47
|147
|Micronesia, Federated States Of
|3,285.14
|148
|Djibouti
|3,181.68
|149
|Cameroon
|3,116.66
|150
|Lesotho
|3,110.64
|151
|Côte D'Ivoire
|3,096.65
|152
|Papua New Guinea
|2,856.67
|153
|Tajikistan
|2,830.14
|154
|Chad
|2,805.09
|155
|Vanuatu
|2,609.13
|156
|Nepal
|2,516.94
|157
|Senegal
|2,398.26
|158
|South Sudan
|2,374.36
|159
|Sierra Leone
|2,284.06
|160
|Zimbabwe
|2,106.83
|161
|Tanzania
|2,054.32
|162
|Afghanistan
|2,051.05
|163
|Benin
|1,957.78
|164
|Solomon Islands
|1,877.21
|165
|Gambia
|1,849.99
|166
|Haiti
|1,846.12
|167
|Uganda
|1,836.02
|168
|Burkina Faso
|1,824.62
|169
|Rwanda
|1,782.46
|170
|Comoros
|1,735.13
|171
|Ethiopia
|1,656.44
|172
|Kiribati
|1,640.76
|173
|Mali
|1,614.10
|174
|Togo
|1,525.64
|175
|Guinea-Bissau
|1,491.19
|176
|Madagascar
|1,477.78
|177
|Guinea
|1,388.74
|178
|Eritrea
|1,210.15
|179
|Mozambique
|1,208.61
|180
|Niger
|1,069.59
|181
|Burundi
|951.098
|182
|Liberia
|934.095
|183
|Malawi
|819.688
|184
|Congo, Dem. Rep.
|753.907
|185
|Central African Republic
|639.937
Cəfər AğadadaşovXəbərin müəllifi
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