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    Reytinq: Azərbaycan regionun ən zəngin ölkəsidir

    Azərbaycan sıralamada 64-cü yeri tutub, Ermənistan isə 116-cı olub

    Bakı. 14 aprel. REPORT.AZ/ ABŞ-ın nüfuzlu "Global Finance Magazine" nəşri dünyada ən zəngin ölkələrinin reytinqini tərtib edib. "Report" xəbər verir ki, siyahıya dünyanın 185 ölkəsi daxil edilib.

    Dünyanın ən zəngin ölkəsi adına Qətər layiq görülüb. Bu ölkədə adambaşına düşən ÜDM 146,011 min ABŞ dolları təşkil edir. İkinci sırada Lüksemburq (94,167 min dollar), üçüncü yerdə isə Sinqapur (84,821 min dollar) qərarlaşıb.

    Azərbaycan reytinq sıralamasında 64-cü yeri tutub. Ölkəmizdə adambaşına düşən ÜDM 18,913 min dollara bərabərdir. Region ölkələrindən Gürcüstan 113-cü (8,222 min dollar), Ermənistan isə 116-cı (7,748 min dollar) yerdə qərarlaşıb.

    Reytinqdə Rusiya 51-ci (25,350 min dollar), Türkiyə 62-ci (20,299 min dollar), İran isə 72-ci (16,918 min dollar) pillədə yer alıb.

    Qeyd edək ki, siyahı Ümumdünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatları əsasında tərtib edilib. Nəşr reytinqi tərtib edərkən nisbi yaşayış dəyəri və inflyasiya səviyyəsinin nəzərə alındığı ölkələrdə adambaşına düşən alıcılıq qabiliyyəti paritetini əsas tutub.

    Ranking Country 2015 InternationalDollars
    1 Qatar 146,011.85
    2 Luxembourg 94,167.01
    3 Singapore 84,821.40
    4 Brunei Darussalam 80,335.27
    5 Kuwait 71,600.96
    6 Norway 67,619.10
    7 United Arab Emirates 67,201.88
    8 Hong Kong 57,676.79
    9 United States 57,045.46
    10 Switzerland 56,815.63
    11 Saudi Arabia 56,253.43
    12 Bahrain 52,830.01
    13 Netherlands 48,797.89
    14 Ireland 48,786.91
    15 Australia 48,288.43
    16 Austria 46,906.12
    17 Sweden 46,386.42
    18 Germany 46,165.86
    19 Taiwan 45,996.57
    20 Canada 45,981.99
    21 Denmark 45,800.36
    22 Oman 44,903.66
    23 Iceland 44,575.14
    24 Belgium 42,923.15
    25 France 41,396.01
    26 Finland 41,393.81
    27 United Kingdom 39,224.92
    28 Japan 38,797.39
    29 Korea, Republic Of 37,413.01
    30 New Zealand 36,342.72
    31 Italy 35,228.02
    32 Spain 34,228.87
    33 Israel 34,162.24
    34 Malta 32,977.12
    35 Trinidad And Tobago 32,346.41
    36 Slovenia 30,266.44
    37 Equatorial Guinea 29,735.42
    38 Czech Republic 29,658.73
    39 Slovak Republic 28,887.72
    40 Cyprus 28,329.38
    41 Lithuania 28,245.32
    42 Estonia 27,729.44
    43 Portugal 27,180.22
    44 Greece 27,008.05
    45 Malaysia 25,833.20
    46 Bahamas 25,793.62
    47 Poland 25,703.48
    48 Seychelles 25,624.02
    49 Hungary 25,406.32
    50 Kazakhstan 25,367.27
    51 Russian Federation 25,350.86
    52 Latvia 25,195.47
    53 Chile 24,170.03
    54 Antigua And Barbuda 23,071.33
    55 Gabon 22,878.98
    56 Argentina 21,924.29
    57 Panama 21,634.56
    58 Uruguay 21,387.31
    59 Saint Kitts And Nevis 21,073.34
    60 Croatia 20,873.01
    61 Romania 20,355.72
    62 Turkey 20,299.39
    63 Libyan Arab Jamahiriya 19,182.46
    64 Azerbaijan 18,913.51
    65 Belarus 18,882.48
    66 Mauritius 18,836.44
    67 Mexico 18,714.05
    68 Lebanon 18,358.02
    69 Bulgaria 17,869.22
    70 Venezuela, Bolivarian Republic Of 17,787.39
    71 Suriname 17,502.96
    72 Iran, Islamic Republic Of 16,918.28
    73 Botswana 16,758.31
    74 Barbados 16,500.31
    75 Montenegro 15,996.01
    76 Palau 15,839.60
    77 Turkmenistan 15,837.26
    78 Costa Rica 15,534.03
    79 Brazil 15,518.77
    80 Thailand 15,319.51
    81 Algeria 14,802.35
    82 Colombia 14,164.43
    83 China 13,992.69
    84 Macedonia, FYR 13,901.13
    85 Iraq 13,817.09
    86 Dominican Republic 13,347.97
    87 South Africa 13,078.00
    88 Maldives 12,987.71
    89 Serbia 12,971.49
    90 Peru 12,638.84
    91 Jordan 12,397.90
    92 Grenada 12,091.83
    93 Tunisia 11,896.99
    94 Ecuador 11,839.19
    95 Albania 11,688.93
    96 Egypt, Arab Republic 11,443.89
    97 Saint Lucia 11,432.50
    98 Saint Vincent And The Grenadines 11,380.20
    99 Namibia 11,361.12
    100 Sri Lanka 11,155.84
    101 Mongolia 11,051.67
    102 Dominica 11,029.40
    103 Indonesia 10,759.18
    104 Bosnia And Herzegovina 10,359.60
    105 Jamaica 8,941.65
    106 Paraguay 8,776.30
    107 Angola 8,573.33
    108 Fiji 8,553.95
    109 Ukraine 8,493.56
    110 Belize 8,338.99
    111 El Salvador 8,275.84
    112 Bhutan 8,252.83
    113 Georgia 8,222.77
    114 Morocco 8,097.23
    115 Swaziland 8,053.70
    116 Armenia 7,748.05
    117 Guatemala 7,704.20
    118 Philippines 7,412.24
    119 Timor Leste 7,388.46
    120 Guyana 7,279.77
    121 Congo, Rep. 7,038.16
    122 Cape Verde 6,569.82
    123 Bolivia 6,530.17
    124 Nigeria 6,467.23
    125 India 6,176.29
    126 Viet Nam 5,983.24
    127 Uzbekistan 5,963.77
    128 Lao People'S Democratic Republic 5,357.17
    129 Samoa 5,355.84
    130 Tonga 5,274.12
    131 Myanmar 5,207.68
    132 Moldova 5,091.05
    133 Nicaragua 5,018.76
    134 Pakistan 4,943.26
    135 Honduras 4,849.30
    136 Sudan 4,655.06
    137 Zambia 4,345.33
    138 Ghana 4,338.27
    139 Yemen 3,992.87
    140 Bangladesh 3,631.19
    141 Mauritania 3,587.92
    142 Kyrgyz Republic 3,581.33
    143 Cambodia 3,533.63
    144 Sao Tome And Principe 3,306.66
    145 Kenya 3,304.48
    146 Marshall Islands 3,292.47
    147 Micronesia, Federated States Of 3,285.14
    148 Djibouti 3,181.68
    149 Cameroon 3,116.66
    150 Lesotho 3,110.64
    151 Côte D'Ivoire 3,096.65
    152 Papua New Guinea 2,856.67
    153 Tajikistan 2,830.14
    154 Chad 2,805.09
    155 Vanuatu 2,609.13
    156 Nepal 2,516.94
    157 Senegal 2,398.26
    158 South Sudan 2,374.36
    159 Sierra Leone 2,284.06
    160 Zimbabwe 2,106.83
    161 Tanzania 2,054.32
    162 Afghanistan 2,051.05
    163 Benin 1,957.78
    164 Solomon Islands 1,877.21
    165 Gambia 1,849.99
    166 Haiti 1,846.12
    167 Uganda 1,836.02
    168 Burkina Faso 1,824.62
    169 Rwanda 1,782.46
    170 Comoros 1,735.13
    171 Ethiopia 1,656.44
    172 Kiribati 1,640.76
    173 Mali 1,614.10
    174 Togo 1,525.64
    175 Guinea-Bissau 1,491.19
    176 Madagascar 1,477.78
    177 Guinea 1,388.74
    178 Eritrea 1,210.15
    179 Mozambique 1,208.61
    180 Niger 1,069.59
    181 Burundi 951.098
    182 Liberia 934.095
    183 Malawi 819.688
    184 Congo, Dem. Rep. 753.907
    185 Central African Republic 639.937
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