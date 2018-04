​Bakıda italyan şirkətləri şəbəkəsinin rəsmi təqdimat mərasimi keçiriləcək

Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Gələn ay Bakıda italyan şirkətlərinin təqdimat mərasimi keçiriləcək. "Report"un Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fonduna (AzPromo) istinadən verdiyi xəbərə görə, "Italy for Contract - TOP DESIGN, THE SECRETS OF ITALIAN BRANDS" adlı masterklass seminarına həsr olunmuş tədbir dekabrın 1-də Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.

Tədbirdə ilk dəfə olaraq italyan keyfiyyəti və dizaynını təbliğ edən italyan şirkətləri şəbəkəsinin rəsmi təqdimat mərasimi təşkil olunacaq.