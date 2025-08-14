Haqqımızda

Sahibkarların İqtisadiyyat Nazirliyinin elektron xidmətlərinə müraciətlərinin sayı 33 % artıb 2025-ci ilin I yarımilində Azərbaycan sahibkarları İqtisadiyyat Nazirliyinin xidmətlərinə 11,2 milyondan çox müraciət olub.
14 avqust 2025 14:49
Bu ilin I yarısında Azərbaycan sahibkarları İqtisadiyyat Nazirliyinin xidmətlərindən istifadə etmək üçün təxminən 11,2 milyon dəfə müraciət edib.

"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, bunun təxminən 97 %-i (10,9 milyondan artıq müraciət) elektron xidmətlərin payına düşüb.

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ümumi müraciətlər 29 %, elektron xidmətlərə müraciətlər isə 33 % artıb.

Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə vətəndaşlara, o cümlədən sahibkarlara 285 xidmət göstərilir ki, onların 67%-i (191 xidmət) artıq elektronlaşdırılıb. Sahibkarlara təqdim olunan xidmətlər arasında xüsusi yer tutan lisenziyaların verilməsi prosesi tam elektronlaşdırılıb. I yarımildə ümumilikdə 837 lisenziya verilib, onlardan 636-sı elektron qaydada təqdim olunub. “Lisenziyalar və icazələr” portalı 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir və ötən müddət ərzində portal vasitəsilə 6 526 elektron lisenziya təqdim olunub. Portal 23 fəaliyyət növü üzrə lisenziya alınmasına dair müraciətlərin qəbulunu, 8 aidiyyəti qurumdan rəy alınmasını və nəticələrin rəsmiləşdirilməsini təmin edir.

İqtisadiyyat Nazirliyinin göstərdiyi elektron xidmətlərə www.economy.gov.az, www.lisenziya.gov.az, Nazirliyin strukturuna daxil olan və tabeliyindəki qurumların internet səhifələrində yaradılmış elektron xidmət bölmələri vasitəsilə müraciət etmək mümkündür. Sahibkarlar bu platformalar vasitəsilə zəruri iqtisadi və hüquqi məlumatlar ala, həmçinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi sənədlər – lisenziyalar, qrant müqavilələrinin qeydə alınması ilə bağlı bildirişlər və digər sənədlər üçün müraciət edə bilərlər.

