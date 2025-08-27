"ROX" avtomobilləri Azərbaycanda "25 000 km İpək Yolu Turu"nu uğurla başa vurub

"ROX"un "25 000 km İpək Yolu Turu" avtoyürüşü Qafqazın strateji qapısı hesab olunan Azərbaycan ərazisindən keçərək, genişmiqyaslı Avrasiya və Afrika sınaq marşrutunun Qafqaz regionunun mərkəzinə keçidinin mühüm mərhələsini gerçəkləşdirdi.
Qədim İpək Yolunun əsas kəsişmə nöqtələrindən və "Bir Kəmər, Bir Yol" təşəbbüsünün mühüm hissələrindən biri olan Azərbaycan, zəngin təbii landşaftı və qədim "Odlar Yurdu" mədəniyyəti ilə "ROX 01" SUV modelinin tamyollu performansını, qabaqcıl texnologiyasını və texnologiya-mədəniyyət sintezini nümayiş etdirmək üçün ideal məkana çevrildi.
Bu dayanacaq həm də sınaq marşrutunun mühüm məqamlarından biri kimi, avtomobilin performansını müxtəlif relyeflərdə yoxlamaq və mədəni əlaqələri möhkəmləndirmək baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdı.
Qafqazın "ürəyində": "ROX 01" minillik sivilizasiya ilə görüşür
Marşrut Azərbaycanın tarixi və təbii incilərindən keçərək paytaxt Bakıda başladı. Burada "ROX 01", UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş İçərişəhərin dar küçələrindən asanlıqla keçərək, sıx şəhər yollarında inamlı manevr qabiliyyətini nümayiş etdirdi. Qərbə doğru gedən qədim karvan yolunu izləyən qrup, Qobustan Milli Parkı (minillik petroqliflər), tarixi Şamaxı şəhəri və Şəki şəhəri kimi ikonik mədəniyyət məkanlarını ziyarət edərək Böyük İpək Yolunun vacib tranzit məntəqələrini keçdi.
Azərbaycanın müxtəlif relyefi, dağ keçidlərindən düzənliklərə, yarımsəhralardan çöllərə qədər, "ROX 01" üçün əsl sınaq meydançasına çevrildi. Tam ötürücülü və beş idarəetmə rejimi ilə təchiz edilmiş avtomobil müxtəlif yol və iqlim şəraitində sabit və təhlükəsiz hərəkəti təmin etdi. Bu mərhələ ROX 01-in müxtəlif təbii şəraitlərdə etibarlılığını, ölkələrarası uyğunlaşma qabiliyyətini və sınaq performansını aydın şəkildə göstərdi.
Güclü yerli dəstək və qlobal "ipək stansiyaları" şəbəkəsi
Azərbaycan mərhələsində uğurun əsas amillərindən biri yerli tərəfdaş "Volt Group" ilə əməkdaşlıq oldu. "Volt Group" şirkətinin idarə etdiyi Azərbaycandakı rəsmi "ROX" satış salonu yalnız Çinin qabaqcıl elektromobil texnologiyalarının təqdimat platforması kimi çıxış etməklə kifayətlənmədi, həm də ekspedisiya zamanı strateji texniki dəstək məntəqəsi funksiyasını yerinə yetirdi. Burada mütəxəssislər avtomobillərin hərtərəfli diaqnostikasını apardı, şassi mühafizəsini yenilədi və istehlak materiallarının fərdi şəkildə doldurulmasını təmin etdi. Bu dəstək qrupun Gürcüstanda daha çətin dağ mərhələsini inamla keçməsinə imkan yaratdı.
Azərbaycan səfəri yalnız texnologiyanın sınağı deyil, həm də mədəni dialoqun parlaq nümunəsi oldu. Müasir karvan kimi hərəkət edən "ROX" komandası keçmişlə gələcəyi birləşdirərək marşrut boyunca təkcə təkərlərin izlərini deyil, həm də Çin və Azərbaycan arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşmanı təcəssüm etdirən simvolik körpü yaratdı.
"ROX Motor" haqqında
"ROX Motor" intellektual yolsuzluq avtomobilləri və REEV texnologiyaları üzrə ixtisaslaşan beynəlxalq yeni nəsil elektrik avtomobil şirkətidir. Biz uzun məsafəli səyahət istəyənlər üçün nəqliyyat vasitələri yaradır, qabaqcıl mühəndis həllərini azadlıq fəlsəfəsi ilə birləşdiririk. Məqsədimiz aktiv istirahət və səyahət üçün nəqliyyat vasitələrində dünya lideri olmaqdır.
