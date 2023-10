"Ritz-Carlton Baku" və "Jw Marriott Abşeron Baku" hər iki "Marriott" Brendinə məxsus otellərin yeni baş icraçısı Nileş Sinqi salamlayır

Ritz-Carlton, Bakı və JW Marriott Abşeron Bakı yeni baş icraçısını qarşılayır.

Bakı, Azərbaycan – Sentyabr 2023 – Nilesh Singh 20 ildən artıq qonaqpərvərlik təcrübəsini bölüşərək, JW Marriott Abşeron Bakı otelinin əməkdaşları eləcə də The Ritz-Carlton, Baku-nun xanım və bəylərinə qoşulur. Nilesh karyerasına 2000-ci ildə qida və içki departamentində başlayıb və burada Hindistanda yerləşən Oberoi Otelləri və Kurortları ilə 12 ildən çox müddətə üç fərqli mülkdə karyerasını inkşaf etdirmək imkanı qazanıb. O, Beynəxalq Marriott-da xüsusi mətbəxlərə və müştərilərə həsr olunmuş səkkiz fərqli məntəqələri idarə etmək üçün Hindistanda məmləkəti Banqalorda yerləşən Ritz-Carltonda EAM kimi başlamışdır.

Üç il sonra o, The Ritz-Carlton, Bali-yə qoşulub və burada bir ildən çox çalışaraq otel gəlirini maksimuma çatdırıb, brend standartlarını qoruyaraq kurortdakı səkkizdən çox restoran və içki satış məntəqəsinin qonaqların məmnunluq göstəricilərini yüksəltdi. O, gəlir artımı və maliyyə göstəricilərinə yönəlmiş əməliyyat departamentlərinə cavabdeh olan Otel Meneceri roluna yüksəlıb. Bir ildən sonra o, müvəqqəti otel meneceri kimi The St. Regis Sinqapurda ev sahiblərinə dəstək olmaq şansı qazanıb və sonra The St. Regis Kuala Lumpura köçərək burada iki il ərzində güclü liderlik təcrübəsi nümayiş etdirib.

2021-ci ildə o, Hind okeanında Beynəxalq Marriott portfeli daxilində bu yeni mülkün açılışı üçün ilk dəfə olaraq Le Meridien Maldives Resort and Spa-da baş menecer vəzifəsinə təyin edilib. Nileş həm işə qəbul prosesində, həm də otelin inkşaf prosesində iştirak edirdi.

Uğurlu karyerası boyunca Nilesh Singh İndoneziya, Hindistan, Sinqapur və Malayziyada çoxmədəniyyətli komandaların idarə olunmasında güclü təcrübə ilə effektiv liderlik və insanları idarə etmə bacarıqları nümayiş etdirmişdir.

O, sağlamlıq həvəskarıdır, həvəskar oxucudur, yerli mədəniyyət və adət-ənənələrdən həzz almaq üçün müxtəlif ölkələrə səyahət etməyi və kəşf etməyi sevir.