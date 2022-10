Qətərin paytaxtı Dohada Azərbaycan Ticarət Evinin açılışı olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov tviter də bildirib.

"Qətərin paytaxtı Dohada Azərbaycan Ticarət Evinin açılışını etdik. Ticarət Evinin fəaliyyətinin biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və iqtisadi əlaqələrin stimullaşdırılması baxımından faydalı olacağını vurğuladıq", - nazir qeyd edib.