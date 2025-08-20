Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

Haqqımızda

20 avqust 2025 15:17
Bu il avqustun 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qeyri-dövlət sektorunda 11 054 aktiv əmək müqaviləsi olub.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bölgədə həyata keçirilən təşviq əsaslı vergi inzibatçılığı əmək bazarında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olub.

Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti iş yerlərinin rəsmiləşdirilməsi, əməkhaqqı fondunun “ağardılması” və şəffaflılığın təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirir. Özəl sektorda aktiv əmək müqavilələrinin sayı 1 yanvar 2023-cü il tarixinə nisbətən 7 995 vahid artıb.

