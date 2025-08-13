Naxçıvan sahibkarları 7 ayda 8 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıblar

Haqqımızda

13 avqust 2025 11:36
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (SİF) 97 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 8,2 milyon manat güzəştli kredit ayırıb.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə layihələrin sayı 4,9 dəfə, güzəştli kreditlərin məbləği isə 3,4 dəfə artıb.

Fondun maliyyələşdirdiyi layihələrin 68 %-i sənaye, 20,3 %-i kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 11,7 %-i xidmət sahələri ilə bağlı olub.

Bu dövrdə ayrılmış güzəştli kreditlərin 9,2 %-i kiçik, 30 %-i orta, 60,8 %-i isə böyük kreditlər olub, 93,1 %-i regionların payına düşüb.

Son 1 ildə SİF-in problemli kreditləri 2,7 milyon manat və yaxud 46,6 % azalaraq bu il avqustun 1-nə 3,1 milyon manat olub.

Rus versiyası В Нахчыване предприниматели за 7 месяцев получили более 8 млн манатов льготных кредитов

