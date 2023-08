m10-lar toplayır lim10-lar!

1 000 manata qədər qazanacaq 100 qalibdən biri ol

Sevimli pulqabın m10-la həm ödənişlərini et, həm də qazan! Belə ki, 1-31 avqust 2023-cü il tarixlərində elektron pulqabının balansını artır və bütün ödənişlərini m10-la et: m10-dan m10-a pul köçür, 10 000-dən çox yerdə QR ilə alış-veriş et, kommunal, mobil, internet və digər ödənişləri edərək indi limon bonusları qazanacaqsan.

1 000 000 limon toplamış ilk 10 istifadəçi 1 000 manat hədiyyə qazanacaq. Limon sayından asılı olmayaraq 11-30 yerlərin sahibi – 500 manat, 31-60 yerlərin sahibi – 200 manat, 61-100 yerlərin sahibi – 100 manat qazanacaq.

Kampaniya karta köçürmə və nağdlaşdırma əməliyyatlarına şamil olunmur. Limonların hesablanması nə məbləğ, nə də əməliyyat sayından asılı olmadan təsadüfi qaydada həyata keçirilir.