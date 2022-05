Bu gün Bakıda keçirilmiş Azərbaycan-Litva biznes forumunda iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı səmərəli müzakirələr olub.

"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

"Litva şirkətlərini işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə investisiya yatırmağa dəvət etdik", - deyə o qeyd edib.