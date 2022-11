Dohada qonaqlara Azərbaycan mətbəxinin nümunələri təqdim olunub

Futbol üzrə Dünya Çempionatı çərçivəsində Qətərin paytaxtı Doha şəhərində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) dəstəyi ilə Azərbaycan mətbəxinin nümunələri təqdim olunub.

“Report” xəbər verir ki, bunu KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov tviter səhifəsində yazıb.

"Futbol üzrə Dünya Çempionatının keçirildiyi müddətdə Doha şəhərində KOBİA-nın dəstəyi ilə yerli kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərimiz dünyanın hər yerindən gələn milyonlarla turistə Azərbaycan mətbəxinin qəlyanaltıları, yeməkləri və içkilərindən ibarət mini-treyler təqdim edirlər".