Çində litium mədəninin bağlanması qlobal çatışmazlığa gətirib çıxara bilər

Çində litium mədəninin bağlanması qlobal çatışmazlığa gətirib çıxara bilər Çinin Yiçun şəhərində litium mədənlərinin bağlanması bu metalın dünya bazarında qıtlığına səbəb ola bilər.
12 avqust 2025 07:24
Çində litium mədəninin bağlanması qlobal çatışmazlığa gətirib çıxara bilər

Çinin Yiçun şəhərində litium mədənlərinin bağlanması bu metalın dünya bazarında qıtlığına səbəb ola bilər.

"Report"un xəbərinə görə, bu fikri Çinin "CITIC Securities" investisiya bankının analitikləri deyib.

Onların məlumatlarına görə, bəzi yerli mədənlər hələ də istismar tələblərinə uyğun gəlməmək riski ilə üzləşirlər. Bu müəssisələrin illik istehsal gücü 185 min ton litium xlorid səviyyəsində qiymətləndirilir ki, bu da dünya tədarükünün təxminən 12,5%-ni təşkil edir.

"Onların tam bağlanması qlobal litium çatışmazlığına səbəb ola bilər", bankın analitik materialında qeyd olunur.

Rus versiyası CITIC Securities: Закрытие литиевых рудников в Китае может привести к глобальному дефициту

