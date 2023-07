Bağçılığın inkişafı layihəsi üçün 95 min manat güzəştli kredit verilib

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu bağçılığın inkişafı layihəsi üçün 95 min manat kredit verib.

“Report” xəbər verir ki, bunu nazir Mikayıl Cabbarov tviter hesabında bildirib.

Onun sözlərinə görə, güzəştli kredit fədi sahibkar Vüqar Məmmədova ayrılıb. Layihə Samuxda icra olunacaq.