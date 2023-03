Azərbaycanla Özbəkistan arasında investisiya layihələri müzakirə olunub

Azərbaycanla Özbəkistan arasında investisiya layihələri və enerji sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

“Report” xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün “Twitter” hesabında yazıb.

“Özbəkistan Prezidentinin müşaviri Alişer Sultanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üzrə təşəbbüslər, birgə investisiya layihələri və enerji sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri barədə müzakirə apardıq”, – nazir qeyd edib.