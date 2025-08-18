Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfədən çox azalıb

Haqqımızda

Biznes
18 avqust 2025 15:25
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 28 milyard 841,8 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.

“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,25 % çoxdur.

Xarici ticarət dövriyyəsinin 15 milyard 227 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 614,8 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 5,4 % azalıb, idxal isə 26,15 % artıb.

Son nəticədə xarici ticarətdə 1 milyard 612,2 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 3,3 dəfə azdır.

Rus versiyası Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 3,3 раза

