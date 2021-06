Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 25%-dən çox artıb

Bu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycanın ixracı 8 mlrd ABŞ dolları, qeyri-neft sektoru üzrə 907,6 mln ABŞ dolları təşkil edib

“Report”un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 184 mln ABŞ dolları və ya 25,4 % artıb.

2021-ci ilin yanvar-may ərzində meyvə-tərəvəz ixracı 206,1 mln ABŞ dolları, pambıq lifi ixracı 109,3 mln ABŞ dolları, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 57,9 mln ABŞ dolları, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 39,7 mln ABŞ dolları, pambıq ipliyi ixracı 17,8 mln ABŞ dolları, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 19,2 mln ABŞ dolları, şəkər ixracı 16,3 mln ABŞ dolları, bitki heyvan mənşəli piylər və yağlar ixracı 13,8 mln ABŞ dolları, spirtli və spirtsiz içkilərin ixracı 5,8 mln ABŞ dolları və çay ixracı 3,7 mln ABŞ dolları təşkil edib.

2021-ci ilin may ayı Azərbaycanın ümumi ixracı 1,6 mlrd ABŞ dolları, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 210,5 mln ABŞ dolları təşkil edib. Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac ötən ilin may ayı ilə müqayisədə 22 % və ya 38 mln ABŞ dolları daha çoxdur. Habelə, 2021-ci ilin qeyri-neft sektorunun tərkibi üzrə yeyinti məhsullarının ixracı 85,4 mln ABŞ dolları, qeyri-yeyinti məhsulları üzrə isə 125,1 mln ABŞ dolları təşkil edib.

2021-ci ilin may ayında yeyinti məhsullarının ixracında azalma müşahidə edilsə də, qeyri-yeyinti məhsullarının ixracında ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 55,8 % artım müşahidə edilib. Qeyri-yeyinti məhsullarının may ayı üzrə artımını şərtləndirən əsas hərəkətverici qüvvələr gübrə, yeyinti sənayesinin qalıqları və tullantıları; heyvanlar üçün hazır yemlər, pambıq, qara metallar, qurğuşun və alüminium və onlardan hazırlanan məmulatlar, yerüstü nəqliyyat vasitələri, dəmiryolu və tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa və onların hissələri və ləvazimatları və s. təşkil etmişdir. May ayı etibarı ilə yeyinti məhsullarında azalmanın əsas səbəbi kimi meyvə-tərəvəz məhsullarının ixracının azalması ilə əlaqədardır.