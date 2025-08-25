Haqqımızda

Azərbaycanda elektron satınalma hesabına büdcəyə qənaət 39 %-ə yaxın artıb

Azərbaycanda elektron satınalma hesabına büdcəyə qənaət 39 %-ə yaxın artıb Azərbaycanda I yarımilində elektron satınalmaların həcmi 1,63 milyard manatı ötüb
Biznes
25 avqust 2025 12:17
Azərbaycanda elektron satınalma hesabına büdcəyə qənaət 39 %-ə yaxın artıb

Bu ilin I yarısında Azərbaycanda elektron satınalmalar nəticəsində dövlət büdcəsinə qənaət edilmiş məbləğ ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 38,6 % artaraq 329,2 milyon manat təşkil edib.

"Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, əldə olunan nəticələr dövlət vəsaitlərinin məqsədyönlü istifadəsi ilə əlavə xərclərin minimallaşdırılması və maliyyə intizamının gücləndirilməsi hesabına təmin edilib.

Yanvar-iyun aylarında elektron satınalmaların ümumi dəyəri 1 milyard 632,7 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 12,2 % çoxdur. Müsbət dinamika dövlət satınalmalarının “E-tender.gov.az” vahid internet portalında funksionallığın genişləndirilməsi, prosedurların sadələşdirilməsi, təchizatçıların prosesə daha rahat qoşulması və rəqabət imkanlarının artması ilə bağlıdır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Экономия за счет электронных госзакупок в Азербайджане в I полугодии выросла почти в 1,4 раза

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi