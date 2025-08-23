Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistan topdansatış paylama mərkəzləri şəbəkəsi yaratmağı planlaşdırır

Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistan topdansatış paylama mərkəzləri şəbəkəsi yaratmağı, dayanıqlı ticarət və logistika zəncirlərini inkişaf etdirməyi planlaşdırır.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkmənistan-Azərbaycan-Özbəkistan üçtərəfli sammiti çərçivəsində “Özbəkistan-24” telekanalına müsahibəsində Özbəkistanın investisiyalar, sənaye və ticarət naziri Laziz Kudratov deyib.
“Son illər Özbəkistanla həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq kifayət qədər yüksək və fəal templə inkişaf edir. Son illər hər iki ölkə ilə ticarət dövriyyəsi iki dəfədən çox artıb. Ən əsası isə odur ki, ticarət dövriyyəmizin təxminən 40 %-i yüksək əlavə dəyərə malik mallardır, bunlar sənaye mallarıdır. Bu, onu göstərir ki, biz iqtisadi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə keçirik”, - o vurğulayıb.
L.Kudratovun sözlərinə görə, görüş zamanı iqtisadi tərəfdaşlığın daha da dərinləşməsinə töhfə verəcək çox mühüm qərarlar qəbul edilib. Söhbət ilk növbədə ticarət əməkdaşlığı sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətdən və sənaye əməkdaşlığının dərinləşdirilməsindən gedir.
“Üç ölkənin ticarət nazirlikləri dayanıqlı ticarət və logistika zəncirlərinin inkişafına yönəlmiş hərtərəfli fəaliyyət planının hazırlanması üzərində çalışacaqlar”, - nazir qeyd edib.
O bildirib ki, plana topdansatış paylama mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması və məhsulların üç ölkənin bazarlarına asan çıxışı daxildir. Tərəflər həmçinin fitosanitar və karantin tələblərinin unifikasiyasını ayrıca işləmək niyyətindədirlər.
“Ölkələrimiz arasında ticarət əməliyyatlarını problemsiz və operativ şəkildə həyata keçirmək üçün malların rəqəmsal etiketlənməsi üzərində işləyəcəyik. Və təbii ki, biz elektron kommersiyanı, elektron ticarəti inkişaf etdirəcəyik”, - L.Kudratov deyib.
Onun sözlərinə görə, elektron ticarət formatları region ölkələrində tədarükçüləri və istehsalçıları məhsulların istehlakçıları ilə bilavasitə birləşdirəcək mexanizmlərin tətbiqini asanlaşdırmalıdır.
“Əlbəttə ki, biz regionlar arasında birbaşa qarşılıqlı əlaqəni fəal şəkildə inkişaf etdirəcəyik. Regionlararası əməkdaşlıq bizə imkan verəcək ki, regionlarımızdan olan sahibkarları birbaşa birləşdirək. Əminik ki, belə qarşılıqlı fəaliyyət çox yaxın gələcəkdə kifayət qədər konkret nəticələr verəcək”, - deyə nazir fikrini yekunlaşdırıb.