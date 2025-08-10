Haqqımızda

Almaniya Çindən kritik hərbi xammal almaqda gecikmələrlə üzləşib

Almaniya Çindən kritik hərbi xammal almaqda gecikmələrlə üzləşib Almaniya hökuməti silah istehsalı üçün lazım olan Çin resurslarının tədarükünün gecikdirilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib.
Biznes
10 avqust 2025 06:03
Almaniya Çindən kritik hərbi xammal almaqda gecikmələrlə üzləşib

Almaniya hökuməti silah istehsalı üçün lazım olan Çin resurslarının tədarükünün gecikdirilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib.

“Report” “Bild”ə istinadən xəbər verir ki, bir çox şirkətlər Çinin qlobal istehsalın 90%-ni təşkil etdiyi nadir torpaq metallarının çatışmazlığı səbəbindən hasilatı dayandıra bilər.

Beynəlxalq ticarət eksperti Amir-Said Hassabeh, 2024-cü ilin aprelindən bəri şirkətlərin bu sahə üzrə saysız-hesabsız sorğularını təsdiqləyib: “Təchizat vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə pisləşəcək. Kiçik və orta biznesin yalnız bir neçə həftəlik tədarükü var”.

O, təxmin edib ki, əlavə gecikmələr şirkətləri xətlərini bağlamağa məcbur edəcək.

Almaniya İqtisadiyyat Nazirliyinin sözçüsü deyib: “Biz Çinin ixrac nəzarəti ilə bağlı riskləri ciddi qəbul edirik”.

Aprel ayında Çin ABŞ-la ticarət mübahisələri fonunda bir neçə nadir torpaq elementinin ixracını məhdudlaşdırıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Германия столкнулась с задержками поставок критического сырья из Китая для ВПК

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi