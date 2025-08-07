Haqqımızda

ADSEA: İstehsalat tullantı sularının qanunsuz idarə olunmasına görə "ARKA” MMC 10 500 manat cərimələnib

ADSEA: İstehsalat tullantı sularının qanunsuz idarə olunmasına görə "ARKA” MMC 10 500 manat cərimələnib Xəzər Rayon Məhkəməsinin qərarına əsasən, “ARKA” MMC Kağız və Karton Fabriki 10 500 manat məbləğində inzibati cərimə olunub.
Biznes
7 avqust 2025 19:17
ADSEA: İstehsalat tullantı sularının qanunsuz idarə olunmasına görə ARKA” MMC 10 500 manat cərimələnib

Xəzər Rayon Məhkəməsinin qərarına əsasən, “ARKA” MMC Kağız və Karton Fabriki 10 500 manat məbləğində inzibati cərimə olunub.

Bu barədə “Report” Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə (ADSEA) istinadən xəbər verir.

Cərimə, müəssisənin istehsalat fəaliyyəti zamanı yaranan tullantı sularını qanunvericiliyin tələblərinə uyğun idarə etməməsi səbəbilə tətbiq edilib.

Cəriməyə əsas verən faktlar ADSEA-nın yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin (SİMDNX) keçirdiyi nəzarət tədbirləri nəticəsində aşkarlanıb. Yoxlama zamanı məlum olub ki, Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində yerləşən fabrik tərəfindən əmələ gələn istehsalat tullantı suları müvafiq ekoloji və texniki norma və tələblərə uyğun şəkildə idarə olunmur.

Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq akt və İnzibati Xəta haqqında Protokol tərtib edilib və toplanmış materiallarla birlikdə məhkəməyə təqdim olunub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoВ Баку бумажно-картонную фабрику оштрафовали за неправильный сброс сточных вод

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:11
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:56
Yanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
1 avqust 2025 10:23
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi