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    ​I Avropa Oyunlarında 27 dəst medal öz sahibini tapıb - SİYAHI

    Azərbaycan günü 5 medal ilə başa vurub

    Bakı. 28 İyun. REPORT.AZ/ İyunun 27-də "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarında 27 dəst medal öz sahibini tapıb.

    "Report" xəbər verir ki, medallar badminton, boks, cüdo, üzgüçülük, qılıncoynatma və voleybol idman növləri üzrə oynanılıb.

    Azərbaycan idmançıları günü 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal ilə başa vurublar.

    Badminton - Qadınlar arasında, cütlər

    1. Stoyeva Stefani - Stoyeva Gabriela (Bolqarıstan)

    2. Yekaterina Bolotova  - Yevgeniya Kosetskaya  (Rusiya)

    3. Yiğit Neslihan - Bayrak Ozge (Türkiyə)

    3. Maria Helsbol  - Lena Grebak  (Danimarka)

    Badminton - Kişilər arasında Cütlər

    1. Mogensen Carsten - Boe Mathias (Danimarka)

    2. Vladimir İvanov  - İvan Sozonov  (Rusiya)

    3. Beck Raphael - Heinz Andreas (Almaniya)

    3.  Sam Magee- Magee Joshua (İrlandiya)

    Boks - Qadınlar arasında Yüngül Çəki (57 - 60kq)

    1.  Katie Taylor (İrlandiya)

    2. Estelle Mossely  (Fransa)

    3. Yana Alekseyevna (AZƏRBAYCAN)

    3. Bugar Tasheena (Almaniya)

    Boks - Kişilər arasında Yüngül Çəki (60kq)

    1. Albert Selimov (AZƏRBAYCAN)

    2. Oumiha Sofiane (Fransa)

    3. Sean McComb  (İrlandiya)

    3. Mateus Polski  (Polşa)

    Boks - Kişilər arasında Yarım-orta Çəki (69kq)

    1. Pərviz Bağırov (AZƏRBAYCAN)

    2. Aleksandr Besputin (Rusiya)

    3. Kelly Josh (Böyük Britaniya)

    4. Yaroslav Samofalov  (Ukrayna)

    Boks - Kişilər arasında Orta Çəki (75kq)

    1. O'Reilly Michael (İrlandiya)

    2. Xaybula Musalov (AZƏRBAYCAN)

    3. Maksim Koptyakov  (Rusiya)

    3. Zoltan Harcsa  (Macarıstan)

    Boks - Kişilər arasında Ağır Çəki (91kq)

    1. Abdulkadir Abdullayev (AZƏRBAYCAN)

    2. Gevorg Manukyan  (Ukrayna)

    3. Sadam Magomedov  (Rusiya)

    3. Filipi Josip Bepo (Xorvatiya)

    Cüdo - Kişilər arasında -90 kq

    1. Kirill Denisov (Rusiya)

    2. Varlam Liparteliani  (Gürcüstan)

    3.  Ilias İliadis (Yunanıstan)

    3. Elmont Guillaume (Hollandiya)

    Cüdo - Qadınlar arasında -78 kq

    1.Verkerk Marhinde (Hollandiya)

    2. Malzahn Luise (Almaniya)

    3. Velensek Anamari Klementina (Sloveniya)

    3. Steenhuis Guusje (Hollandiya)

    Cüdo - Kişilər arasında -100 kq

    1. Grol Henk (Hollandiya)

    2. Lukas Krpalek  (Çexiya)

    3. Nikiforov Toma (Belçika)

    3. Maret Cyrille (Fransa)

    Cüdo - Qadınlar arasında +78 kq

    1. Andeol Emilie (Fransa)

    2. Kuelbs Jasmin (Almaniya)

    3. Kaya Belkis (Türkiyə)

    3. Svitlana İaromka  (Ukrayna)

    Cüdo - Kişilər arasında +100 kq

    1. Adam Okruaşvili  (Gürcüstan)

    2.  Or Sasson (İsrail)

    3. Renat Saidov  (Rusiya)

    3. Yakov Xammo  (Ukrayna)

    Qılıncoynatma - Kişilər arasında Sablya ilə komanda yarışı

    1. Fransa

    2.Rusiya

    3. İtaliya

    Qılıncoynatma - Qadınlar arasında Şpaqa ilə komanda yarışı

    1. Ukrayna

    2. İtaliya

    3. Rusiya

    Qılıncoynatma - Kişilər arasında Rapira ilə komanda yarışı

    1. Böyük Britaniya

    2. İtaliya

    3. Rusiya

    Üzgüçülük - Kişilər arasında 400m fərdi kompleks

    1 Nikolay Sokolov  (Rusiya)

    2. İgor Balyberdin  (Rusiya)

    3. Karol Zbutowicz  (Polşa)

    Üzgüçülük - Qadınlar arasında 100m arxa üstə

    1  Polina Yegorova (Rusiya)

    2.  Mariyia Kameneva (Rusiya)

    3. Mahieu Pauline (Fransa)

    Üzgüçülük - Kişilər arasında 100m Brass

    1. Anton Çupkov (Rusiya)

    2. Andrius Sidlauskas (Litva)

    3. Çarli  Attwood (Böyük Britaniya)

    Üzgüçülük - Qadınlar arasında 100m Brass

    1. Maria Astaşkina  (Rusiya)

    2. Verona Giulia (İtaliya)

    3.Darya Çikunova  (Rusiya)

    Üzgüçülük - Kişilər arasında 200m sərbəst

    1. Dunkan Skott  (Böyük Britaniya)

    2. Kurle Cameron (Böyük Britaniya)

    3. Elisey Stepanov  (Rusiya)

    Üzgüçülük - Qadınlar arasında 200m fərdi kompleks

    1. Wolters Maxine (Almaniya)

    2. Cusinato İlaria (İtaliya)

    3. Wood Abbie (Böyük Britaniya)

    Üzgüçülük - Qadınlar arasında 50m Batterflyay

    1. Polina Yegorova  (Rusiya)

    2. Pilhatsch Caroline (Avstriya)

    3. Jensen Julie (Danimarka)

    Üzgüçülük - Kişilər arasında 50m sərbəst

    1. Ziv Kalontarov (İsrail)

    2. İzzo Giovanni (İtaliya)

    3. Aleksey Brianski (Rusiya)

    Üzgüçülük - Qadınlar arasında 4x200m sərbəst ötürmə

    1. Rusiya

    2. Hollandiya

    3. Böyük Britaniya

    Üzgüçülük - Kişilər arasında 4x100 kompleks ötürmə

    1. Rusiya

    2. Böyük Britaniya

    3. Polşa

    Qadınlar arasında voleybol turniri

    1. Türkiyə

    2. Polşa

    3. Serbiya

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