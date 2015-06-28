​I Avropa Oyunlarında 27 dəst medal öz sahibini tapıb - SİYAHI

Bakı. 28 İyun. REPORT.AZ/ İyunun 27-də "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarında 27 dəst medal öz sahibini tapıb.
"Report" xəbər verir ki, medallar badminton, boks, cüdo, üzgüçülük, qılıncoynatma və voleybol idman növləri üzrə oynanılıb.
Azərbaycan idmançıları günü 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal ilə başa vurublar.
Badminton - Qadınlar arasında, cütlər
1. Stoyeva Stefani - Stoyeva Gabriela (Bolqarıstan)
2. Yekaterina Bolotova - Yevgeniya Kosetskaya (Rusiya)
3. Yiğit Neslihan - Bayrak Ozge (Türkiyə)
3. Maria Helsbol - Lena Grebak (Danimarka)
Badminton - Kişilər arasında Cütlər
1. Mogensen Carsten - Boe Mathias (Danimarka)
2. Vladimir İvanov - İvan Sozonov (Rusiya)
3. Beck Raphael - Heinz Andreas (Almaniya)
3. Sam Magee- Magee Joshua (İrlandiya)
Boks - Qadınlar arasında Yüngül Çəki (57 - 60kq)
1. Katie Taylor (İrlandiya)
2. Estelle Mossely (Fransa)
3. Yana Alekseyevna (AZƏRBAYCAN)
3. Bugar Tasheena (Almaniya)
Boks - Kişilər arasında Yüngül Çəki (60kq)
1. Albert Selimov (AZƏRBAYCAN)
2. Oumiha Sofiane (Fransa)
3. Sean McComb (İrlandiya)
3. Mateus Polski (Polşa)
Boks - Kişilər arasında Yarım-orta Çəki (69kq)
1. Pərviz Bağırov (AZƏRBAYCAN)
2. Aleksandr Besputin (Rusiya)
3. Kelly Josh (Böyük Britaniya)
4. Yaroslav Samofalov (Ukrayna)
Boks - Kişilər arasında Orta Çəki (75kq)
1. O'Reilly Michael (İrlandiya)
2. Xaybula Musalov (AZƏRBAYCAN)
3. Maksim Koptyakov (Rusiya)
3. Zoltan Harcsa (Macarıstan)
Boks - Kişilər arasında Ağır Çəki (91kq)
1. Abdulkadir Abdullayev (AZƏRBAYCAN)
2. Gevorg Manukyan (Ukrayna)
3. Sadam Magomedov (Rusiya)
3. Filipi Josip Bepo (Xorvatiya)
Cüdo - Kişilər arasında -90 kq
1. Kirill Denisov (Rusiya)
2. Varlam Liparteliani (Gürcüstan)
3. Ilias İliadis (Yunanıstan)
3. Elmont Guillaume (Hollandiya)
Cüdo - Qadınlar arasında -78 kq
1.Verkerk Marhinde (Hollandiya)
2. Malzahn Luise (Almaniya)
3. Velensek Anamari Klementina (Sloveniya)
3. Steenhuis Guusje (Hollandiya)
Cüdo - Kişilər arasında -100 kq
1. Grol Henk (Hollandiya)
2. Lukas Krpalek (Çexiya)
3. Nikiforov Toma (Belçika)
3. Maret Cyrille (Fransa)
Cüdo - Qadınlar arasında +78 kq
1. Andeol Emilie (Fransa)
2. Kuelbs Jasmin (Almaniya)
3. Kaya Belkis (Türkiyə)
3. Svitlana İaromka (Ukrayna)
Cüdo - Kişilər arasında +100 kq
1. Adam Okruaşvili (Gürcüstan)
2. Or Sasson (İsrail)
3. Renat Saidov (Rusiya)
3. Yakov Xammo (Ukrayna)
Qılıncoynatma - Kişilər arasında Sablya ilə komanda yarışı
1. Fransa
2.Rusiya
3. İtaliya
Qılıncoynatma - Qadınlar arasında Şpaqa ilə komanda yarışı
1. Ukrayna
2. İtaliya
3. Rusiya
Qılıncoynatma - Kişilər arasında Rapira ilə komanda yarışı
1. Böyük Britaniya
2. İtaliya
3. Rusiya
Üzgüçülük - Kişilər arasında 400m fərdi kompleks
1 Nikolay Sokolov (Rusiya)
2. İgor Balyberdin (Rusiya)
3. Karol Zbutowicz (Polşa)
Üzgüçülük - Qadınlar arasında 100m arxa üstə
1 Polina Yegorova (Rusiya)
2. Mariyia Kameneva (Rusiya)
3. Mahieu Pauline (Fransa)
Üzgüçülük - Kişilər arasında 100m Brass
1. Anton Çupkov (Rusiya)
2. Andrius Sidlauskas (Litva)
3. Çarli Attwood (Böyük Britaniya)
Üzgüçülük - Qadınlar arasında 100m Brass
1. Maria Astaşkina (Rusiya)
2. Verona Giulia (İtaliya)
3.Darya Çikunova (Rusiya)
Üzgüçülük - Kişilər arasında 200m sərbəst
1. Dunkan Skott (Böyük Britaniya)
2. Kurle Cameron (Böyük Britaniya)
3. Elisey Stepanov (Rusiya)
Üzgüçülük - Qadınlar arasında 200m fərdi kompleks
1. Wolters Maxine (Almaniya)
2. Cusinato İlaria (İtaliya)
3. Wood Abbie (Böyük Britaniya)
Üzgüçülük - Qadınlar arasında 50m Batterflyay
1. Polina Yegorova (Rusiya)
2. Pilhatsch Caroline (Avstriya)
3. Jensen Julie (Danimarka)
Üzgüçülük - Kişilər arasında 50m sərbəst
1. Ziv Kalontarov (İsrail)
2. İzzo Giovanni (İtaliya)
3. Aleksey Brianski (Rusiya)
Üzgüçülük - Qadınlar arasında 4x200m sərbəst ötürmə
1. Rusiya
2. Hollandiya
3. Böyük Britaniya
Üzgüçülük - Kişilər arasında 4x100 kompleks ötürmə
1. Rusiya
2. Böyük Britaniya
3. Polşa
Qadınlar arasında voleybol turniri
1. Türkiyə
2. Polşa
3. Serbiya
News DepartmentXəbərin müəllifi
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