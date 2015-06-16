Bu gün I Avropa Oyunlarında kayak və kanoe yarışlarına yekun vurulacaq - CANLI YAYIM

Bakı. 16 iyun. REPORT.AZ/ Bu gün I Avropa Oyunlarında kayak və kanoe yarışlarına yekun vurulacaq. "Report"un məlumatına görə, hər iki növ üzrə son yarış günündə 10 dəst medal sahibini tapacaq.
Azərbaycan təmsilçiləri 5 məsafəyə final yürüşünə qatılacaq. 1 nəfərlik kayak qayığı (K-1) ilə qadınların mübarizəsində olimpiya çempionu İnna Osipenko-Radomskaya 200 metr, 500 metr və 5000 metr məsafələrə əsas final yürüşlərində çıxış edəcək. Kişilərin yarışında isə Mirnazim Cavadov 5000 metr məsafəyə final yürüşündə qüvvəsini sınayacaq.
Nəhayət, kanoe üzrə 4 qat dünya və 4 qat Avropa çempionu Valentin Demyanenko 1 nəfərlik qayıqla (C-1) 200 metr məsafəyə final yürüşündə mübarizə aparacaq.
I Avropa Oyunları Kayak 1 nəfərlik qayıq (K-1)
Qadınlar
Məsafə: 500 metr
Saat 11:06
1. Tereza Portela (Portuqaliya)
2. İnna Osipenko-Radomskaya (AZƏRBAYCAN)
3. Nikolina Moldovan (Serbiya)
4. Volqa Xudjenko (Belarus)
5. Evelina Vojnarovska (Polşa)
6. Danuta Kozak (Macarıstan)
7. Raçel Koutorn (Böyük Britaniya)
8. İvonna Şurinq (Avstriya)
9. Spela Ponomarenko Yaniç (Sloveniya)
Məsafə: 200 metr Saat 15:05
1. Linnea Stensils (İsveç)
2. Sara Quyo (Fransa)
3. Nikolina Moldova (Serbiya)
4. Natalya Podolskaya (Rusiya)
5. Danuta Kozak (Macarıstan)
6. Marta Valçikeviç (Polşa)
7. İnna Osipenko Radomskaya (AZƏRBAYCAN)
8. Sabine Folts (Almaniya)
9. Raçel Koutorn (Böyük Britaniya)
Kanoe 1 nəfərlik qayıq (C-1) Məsafə: 200 metr Saat 15:15
1. Martin Fuksa (Çexiya)
2. Tomas Simart (Fransa)
3. Andrey Kraytor (Rusiya)
4. Valentin Demyanenko (AZƏRBAYCAN)
5. Helder Silva (Portuqaliya)
6. Conatan Haydu (Macarıstan)
7. Henrikas Justautas (Litva)
8. Artsem Kozır (Belarus)
9. Yuri Çeban (Ukrayna)
Kayak
1 nəfərlik qayıq (K-1)
Məsafə: 5000 metr
Qadınlar
Saat 16:30
1. Bricita Bakiç (Xorvatiya)
2. Lize Broeks (Belçika)
3. Melani Gebhardt (Almaniya)
4. Lani Belçer (Böyük Britaniya)
5. İnna Osipenko-Radomskaya (AZƏRBAYCAN)
6. Natalya Qulko (Moldova)
7. Berenike Faldum (Bolqarıstan)
8. Svetlana Rımkeviç (Ukrayna)
9. Yuliana Salahova (Rusiya)
10. Nikolina Moldovan (Serbiya)
11. Ana Varela (İspaniya)
12. İrene Burqo (İtaliya)
13. Marina Litvinçuk (Belarus)
14. Cennifer Eqan (İrlandiya)
15. Florentina Kaminesku (Rumıniya)
16. Anna Koziskova (Çexiya)
17. Renata Ksay (Macarıstan)
18. Edita Dzenişevska-Kierkla (Polşa)
19. Eef Haaze (Hollandiya)
20. İnes Esteves (Türkiyə)
21. Oona Vasko (Finlandiya)
22. Vlada Kositska (Gürcüstan)
23. Lusia Mistinova (Slovakiya)
24. İvonne Şurinq (Avstriya)
Kişilər
Saat 17:05
1. Kostantin Dejkoski (Makedoniya)
2. Sirill Karr (Fransa)
3. Loran Pannekuk (Belçika)
4. Xristof Kornfaynd (Avstriya)
5. Yost Zakrayşek (Sloveniya)
6. Peter Eqan (Hollandiya)
7. Miika Ditrix (Finlandiya)
8. Martin Brjejinski (Polşa)
9. Vitali Tsurkan (Ukrayna)
10. Fabio Vayss (İsveçrə)
11. Lukas Trefil (Çexiya)
12. Milenko Zoriç (Serbiya)
13. Maks Hoff (Almaniya)
14. Rene Holten Poulsen (Danimarka)
15. Oleq Yurenya (Belarus)
16. Roy Rodriges (İspaniya)
17. Nikolay Çernov (Rusiya)
18. Qabor Bojşik (Türkiyə)
19. Culio Dressino (İtaliya)
20. Andreas Diamantis (Kipr)
21. Antun Novakoviç (Xorvatiya)
22. Marek Kraykoviç (Slovakiya)
23. Mirnazim Cavadov (AZƏRBAYCAN)
24. Marko Saviç (Bosniya və Herseqovina)
25. Timoti Pendl (Böyük Britaniya)
26. Daniel Salbu (Norveç)
27. Fernando Pimenta (Portuqaliya)
28. Daniel Pauman (Macarıstan)
29. Kiriakos Siriopulos (Yunanıstan)
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş