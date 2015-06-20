Avropa Oyunlarında 18 dəst medal sahibini tapıb - SİYAHI

Bakı. 20 İyun. REPORT.AZ/ "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarında iyunun 20-də 18 dəst medal sahibini tapıb.
"Report"un məlumatına görə, medallar atıcılıq, çimərlik voleybolu, idman gimnastikası, şosse velosipedi idmanı, su polosu və suya tullanma növləri üzrə bölüşdürülüb.
Azərbaycan idmançıları günü 1 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medalla başa vurublar. Hər üç medalı Azərbaycan qimnastı Oleq Stepko qazanıb.
Atıcılıq
50 metrdən tapança ilə atəş (kişilər)
1. Damir Mikec (Serbiya) 2.Kopp Pavol (Slovakiya) 3.Alimoglu Abdullah Omer (Türkiyə)
25 metrdən tapança ilə atəş (qadınlar)
1. Diethelm Gerber (İsveçrə) 2. Antoaneta Boneva (Bolqarıstan) 3. Monika Karsch (Almaniya)
Dairəvi stend (qadınlar)
1. Amber Hill (Böyük Britaniya) 2. Diana Bacosi (İtaliya) 3. Chiara Cainero(İtaliya)
Çimərlik voleybolu
1. Nicole Eiholzer - Nina Betschart (İsveçrə )
2. Lena Maria Plesiutschnig - Katharina Schutzenhofer (Avstriya)
3. Ieva Dumbauskaite -Monika Povilaityte (Litva)
Idman gimnastikası
Sərbəst hərəkətlər (kişilər)
1. Zapata Santana (İspaniya) 2. Fabian Hambuechen (Almaniya) 3. David Belyavskiy (Rusiya)
Gimnastika atı (kişilər)
1. Saso Bertoncelj (Sloveniya) 2. Oleq Stepko (Azərbaycan) 3. Brinn Bevan (Böyük Britaniya)
Dayaqla tullanma (qadınlar)
1. Giulia Steingruber (İsveçrə) 2. Seda Tutkhalyan (Rusiya) 3. Lisa Top (Hollandiya)
Halqalar (kişilər)
1. Eleftherios Petrounias (Yunanıstan) 2. Nikita Ignatyev (Rusiya) 3. Ibrahim Colak (Türkiyə)
Müxtəlif - hündürlüklü qollar (qadınlar)
1. Aliya Mustafina (Rusiya) 2. Sophie Scheder (Almaniya) 3. Andreea Iridon (Rumıniya)
Dayaqla tullanma (kişilər)
1. Oleg Verniaiev (Ukrayna) 2. Casimir Schmidt (Hollandiya) 3. Oleq Stepko (Azərbaycan)
Gimnastika tiri (qadınlar)
1. Lieke Wevers (Hollandiya) 2. Andreea Iridon (Rumıniya) 3. Giulia Steingruber (İsveçrə)
Paralel qollar (kişilər)
1. Oleq Stepko (Azərbaycan) 2. David Belyavskiy (Rusiya) 3. Marius Daniel
Berbecar (Rumıniya)
Sərbəst hərəkətlər (qadınlar)
1. Giulia Steingruber (İsveçrə) 2. Aliya Mustafina (Rusiya) 3. Lieke Wevers (Hollandiya)
Turnik(kişilər)
1. Fabian Hambuechen (Almaniya) 2. Vlasios Maras (Yunanıstan) 3. Nikita Ignatyev (Rusiya)
Şosse velosipedi idmanı
1. Alena Amialiusik (Belarus) 2. Katarzyna Niewiadoma (Polşa) 3. Anna van der Breggen
Su polosu
1.Rusiya Federasiyası 2. İspaniya 3.Yunanıstan
Suya tullanma
3m sinxron tramplinlər (Qadınlar)
1. Saskia Oettinghaus - Louisa Stawczynski (Almaniya)
2. Elena Chernykh - Maria Polykova (Rusiya)
3. Diana Shelestyuk - Marharita Dzhusova (Ukrayna)
News DepartmentXəbərin müəllifi
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