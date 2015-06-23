İyunun 22-də ​Avropa Oyunlarında 12 dəst medal sahibini tapıb - SİYAHI

Bakı. 23 İyun. REPORT.AZ/ İyunun 22-də "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarında 12 dəst medal öz sahibini tapıb.
"Report" xəbər verir ki, medallar atıcılıq, atletika, kamandan oxatma və sambo üzrə oynanılıb.
Azərbaycan idmançıları günü 4 gümüş medalla başa vurublar. Dörd medalın hamısı sambo üzrə yarışlarda əldə olunub.
Atıcılıq - Qarışıq komanda halında dairəvi stend
1. İtaliya
2. Kipr
3. Fransa
Atıcılıq - Qarışıq komanda halında 10 metrdən hava tüfəngi ilə atəş
1. İtaliya
2. Danimarka
3. Rusiya
Atıcılıq - Qarışıq komanda halında 10 metrdən hava tapançası ilə atəş
1. Almaniya
2. Yunanıstan
3. Rusiya
Kamandan oxatma - Kişilər arasında Fərdi
1. Miguel Alvarino Garcia (İspaniya)
2. Sjef van den Berg (Hollandiya)
3. Anton Prilepov (Belarus)
Sambo - Qadınlar arasında -52 kq
1. Anna Xaritonova (Rusiya)
2. Nəzakət Xəlilova (AZƏRBAYCAN)
3. Magdalena Varbanova (Bolqarıstan)
3. Ruta Aksionova (Litva)
Sambo - Kişilər arasında -57 kq
1. Aymergen Atkunov (Rusiya)
2. İslam Qasımov (AZƏRBAYCAN)
3. Vladislav Burdz (Belarus)
3. Vaxtang Çidrashvili (Gürcüstan)
Sambo - Qadınlar arasında -60 kq
1. Yana Kostenko (Rusiya)
2. Kalina Stefanova (Bolqarıstan)
3. Katerina Prakapenko (Belarus)
4. Daniela Hondiu (Rumıniya)
Sambo - Kişilər arasında -74 kq
1. Stepan Popov (Belarus)
2. Amil Qasımov (AZƏRBAYCAN)
3. Kaxa Mamulaşvili (Gürcüstan)
4. Azamat Sidakov (Rusiya)
Sambo - Qadınlar arasında -64 kq
1. Matsko Tatsiana (Belarus)
2. Sayko Olena (Ukrayna)
3. Loko Sarah (Fransa)
4. Shcherbakova Anna (Rusiya)
Sambo - Kişilər arasında -90 kq
1. Alsim Çernoskulov (Rusiya)
2. Andre Kazusionak y (Belarus)
3. Karbelaşvili Davit (Gürcüstan)
4. Matukas Radvilas (Litva)
Sambo - Qadınlar arasında -68 kq
1. Ivana Jandric (Serbiya)
2. Volga Namazava (Belarus)
3. Conde Celine (Fransa)
4. Olga Zaxartsova (Rusiya)
Sambo - Kişilər arasında +100 kq
1. Artem Osipenko (Rusiya)
2. Vasif Səfərbəyov (AZƏRBAYCAN)
3. Yuri Rıbak (Belarus)
4. Razmik Tonoyan(Ukrayna)
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