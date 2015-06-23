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    İyunun 22-də ​Avropa Oyunlarında 12 dəst medal sahibini tapıb - SİYAHI

    Medallar atıcılıq, atletika, kamandan oxatma və sambo üzrə oynanılıb

    Bakı. 23 İyun. REPORT.AZ/ İyunun 22-də "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarında 12 dəst medal öz sahibini tapıb.

    "Report" xəbər verir ki, medallar atıcılıq, atletika, kamandan oxatma və sambo üzrə oynanılıb.

    Azərbaycan idmançıları günü 4 gümüş medalla başa vurublar. Dörd medalın hamısı sambo üzrə yarışlarda əldə olunub.


    Atıcılıq - Qarışıq komanda halında dairəvi stend

    1. İtaliya

    2. Kipr

    3. Fransa

    Atıcılıq - Qarışıq komanda halında 10 metrdən hava tüfəngi ilə atəş

    1. İtaliya

    2. Danimarka

    3. Rusiya

    Atıcılıq - Qarışıq komanda halında 10 metrdən hava tapançası ilə atəş

    1. Almaniya

    2. Yunanıstan

    3. Rusiya

    Kamandan oxatma - Kişilər arasında Fərdi

    1. Miguel Alvarino Garcia (İspaniya)

    2. Sjef van den Berg (Hollandiya)

    3. Anton Prilepov (Belarus)

    Sambo - Qadınlar arasında -52 kq

    1. Anna Xaritonova (Rusiya)

    2. Nəzakət Xəlilova (AZƏRBAYCAN)

    3. Magdalena Varbanova (Bolqarıstan)

    3. Ruta Aksionova (Litva)

    Sambo - Kişilər arasında -57 kq

    1. Aymergen Atkunov (Rusiya)

    2. İslam Qasımov (AZƏRBAYCAN)

    3. Vladislav Burdz (Belarus)

    3. Vaxtang Çidrashvili (Gürcüstan)

    Sambo - Qadınlar arasında -60 kq

    1. Yana Kostenko (Rusiya)

    2. Kalina Stefanova (Bolqarıstan)

    3. Katerina Prakapenko (Belarus)

    4. Daniela Hondiu (Rumıniya)

    Sambo - Kişilər arasında -74 kq

    1. Stepan Popov  (Belarus)

    2. Amil Qasımov (AZƏRBAYCAN)

    3. Kaxa Mamulaşvili  (Gürcüstan)

    4.  Azamat Sidakov (Rusiya)

    Sambo - Qadınlar arasında -64 kq

    1. Matsko Tatsiana (Belarus)

    2. Sayko Olena (Ukrayna)

    3. Loko Sarah (Fransa)

    4. Shcherbakova Anna (Rusiya)

    Sambo - Kişilər arasında -90 kq

    1. Alsim Çernoskulov  (Rusiya)

    2. Andre Kazusionak y (Belarus)

    3. Karbelaşvili Davit (Gürcüstan)

    4. Matukas Radvilas (Litva)

    Sambo - Qadınlar arasında -68 kq

    1.  Ivana Jandric (Serbiya)

    2. Volga Namazava (Belarus)

    3. Conde Celine (Fransa)

    4. Olga Zaxartsova  (Rusiya)

    Sambo - Kişilər arasında +100 kq

    1. Artem Osipenko  (Rusiya)

    2. Vasif Səfərbəyov (AZƏRBAYCAN)

    3.  Yuri Rıbak (Belarus)

    4.  Razmik Tonoyan(Ukrayna)

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