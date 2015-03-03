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    Avropa Oyunlarına biletlərin satışa çıxarılma vaxtı açıqlanıb

    Qiymətlər əhali üçün kifayət qədər uyğun məbləğdə olacaq

    Bakı. 3 mart. REPORT.AZ/ "Bakı-2015" I Avropa Oyunlarının biletləri martın ikinci yarısından satışa çıxarılacaq. "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bakı-2015" I Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin idman direktoru Pirs O Kallahan açıqlama verib. 

    O bildirib ki, biletlər 19 - 21 martdan satışda olacaq. Lakin konkret tarixi və qiymətləri açıqlamayan P.Kallahan onların yerli əhali üçün kifayət qədər uyğun məbləğə olacağını bildirib. 

    Qeyd edək ki, "Bakı-2015" I Avropa Oyunları 12 - 28 iyunda keçiriləcək.

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