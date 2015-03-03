Avropa Oyunlarına biletlərin satışa çıxarılma vaxtı açıqlanıb

Bakı. 3 mart. REPORT.AZ/ "Bakı-2015" I Avropa Oyunlarının biletləri martın ikinci yarısından satışa çıxarılacaq. "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bakı-2015" I Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin idman direktoru Pirs O Kallahan açıqlama verib.

O bildirib ki, biletlər 19 - 21 martdan satışda olacaq. Lakin konkret tarixi və qiymətləri açıqlamayan P.Kallahan onların yerli əhali üçün kifayət qədər uyğun məbləğə olacağını bildirib.

Qeyd edək ki, "Bakı-2015" I Avropa Oyunları 12 - 28 iyunda keçiriləcək.